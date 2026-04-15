اطّلع على.. إصابة دامية لنجم برشلونة ضد أتلتيكو مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - شهدت مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد لقطة مثيرة بعدما تعرض لاعب الوسط الشاب فيرمين لوبيز لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة الجارية بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إصابة فيرمين لوبيز

جاءت الإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، حين اندفع فيرمين داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد بحثًا عن الكرة، قبل أن يصطدم بعنف بالحارس خوان موسو في كرة مشتركة قوية.

وسقط لاعب برشلونة على أرضية الملعب متأثرًا بالإصابة، قبل أن تظهر عليه آثار نزيف واضح من الأنف وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

واضطر الطاقم الطبي للتدخل سريعًا من أجل إسعاف اللاعب، ليغادر فيرمين أرض الملعب مؤقتًا لتلقي العلاج ووقف النزيف قبل تقييم حالته بشكل كامل.

قلق داخل برشلونة بشأن جاهزية فيرمين

وأثارت الإصابة مخاوف جماهير برشلونة، خاصة في ظل المستوى القوي الذي قدمه اللاعب خلال الدقائق الأولى ومساهمته في تفوق الفريق على مستوى خط الوسط.

وتترقب الجماهير قرار الجهاز الطبي بشأن قدرة فيرمين لوبيز على استكمال المباراة، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قوية قد تمنعه من العودة إلى أرض الملعب.