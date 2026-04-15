اطّلع على واحكم بنفسك.. هل تعرض برشلونة للظلم التحكيمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - أشعل قرار تحكيمي الجدل خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني رغم مطالبات واسعة من لاعبيه والجهاز الفني.

جدل تحكيمي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

جاءت اللقطة المثيرة في الدقيقة 40، عندما توغل داني أولمو داخل منطقة جزاء أتلتيكو مدريد قبل أن يسقط أرضًا عقب احتكاك قوي مع أحد مدافعي أصحاب الأرض.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء مباشرة، إلا أن الحكم قرر استكمال اللعب، قبل أن يعود لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

قرار VAR يثير غضب برشلونة

بعد مراجعة الحالة، أشار الحكم إلى عدم وجود مخالفة، رافضًا منح برشلونة ركلة الجزاء، وهو القرار الذي أثار حالة من الغضب داخل صفوف الفريق الكتالوني.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية انفعال المدرب الألماني هانز فليك بشكل واضح على الخط الجانبي، حيث دخل في احتجاجات قوية مع الحكم الرابع اعتراضًا على القرار.

ويعتقد الجهاز الفني لبرشلونة أن الفريق حُرم من فرصة ثمينة كان من الممكن أن تعيده بقوة إلى سباق التأهل في واحدة من أكثر لحظات المباراة إثارة حتى الآن.