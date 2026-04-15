وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:31 صباحاً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من جودة حياة الإنسان واستقراره، موضحا أن الأرقام الأخيرة تعكس تفاعلاً مجتمعياً إيجابياً ووعياً متزايداً بأهمية طلب الدعم النفسي.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخط الساخن سجل متوسط 50,787 مكالمة لاستشارات نفسية متخصصة، إلى جانب 5,383 مكالمة طوارئ، مشيرا إلى أن إجمالي المكالمات منذ تطوير الخط في عام 2020 وحتى منتصف 2024 بلغ نحو 134,863 مكالمة، ما بين استشارات واستعلامات وطوارئ.

كوادر متخصصة وخدمة على مدار الساعة

أكد حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمة تقدم بأعلى درجات الخصوصية والسرعة، حيث يعمل بالخط الساخن ما يتراوح بين 80 إلى 90 فرداً من الأطباء النفسيين والأخصائيين والمعالجين والمشرفين، وتدار الخدمة من خلال غرفة مركزية بمستشفى العباسية، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم الدعم الفوري للمواطنين.

التوسع الرقمي والمنصة الإلكترونية للصحة النفسية

كشف حسام عبد الغفار عن الخطط المستقبلية للتوسع في أعداد العاملين وتطوير البنية التحتية للخط الساخن، مشيراً إلى إطلاق "المنصة الإلكترونية للصحة النفسية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في عام 2022، تتيح هذه المنصة للمواطنين تلقي دعم نفسي مباشر وجلسات افتراضية، كما تشمل محتوى توعوياً ومبادرات رئاسية متخصصة مثل مبادرات "التوحد" وعلاج "إدمان الألعاب الإلكترونية".