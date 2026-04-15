إصابة مرعبة لثنائي باريس سان جيرمان ضد ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - تلقى باريس سان جيرمان ضربتين موجعتين خلال مواجهته الجارية أمام ليفربول على ملعب “آنفيلد”، بعدما اضطر لإجراء تبديلين اضطراريين بسبب إصابتين مفاجئتين ضربتا صفوف الفريق الفرنسي في اللقاء المقام ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إصابتان تضربان باريس سان جيرمان أمام ليفربول

وكان أول المتأثرين هو الظهير البرتغالي نونو مينديز، الذي غادر أرضية الملعب في الدقيقة 39 بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال اللقاء، ليقرر المدرب لويس إنريكي الدفع بـلوكاس هيرنانديز بدلًا منه.

ولم تتوقف معاناة الفريق الباريسي عند هذا الحد، إذ شهد الشوط الثاني إصابة جديدة للجناح ديزيريه دوي، الذي خرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 53، ليحل برادلي باركولا بديلًا له.

إصابات متبادلة في قمة آنفيلد

وشهدت المباراة كذلك إصابة في صفوف ليفربول، بعدما اضطر المدرب آرني سلوت لاستبدال هوجو إيكتيكي في الشوط الأول والدفع بالنجم المصري محمد صلاح.

ومع استمرار التعادل السلبي في اللقاء، تبدو مهمة ليفربول أكثر صعوبة، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي إلى تسجيل ثلاثة أهداف كاملة من أجل قلب النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابًا بثنائية نظيفة.