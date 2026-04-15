أسباب سقوط برشلونة أمام أتليتكو مدريد و وداع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - رغم المحاولات الهجومية لكتيبة هانز فليك للعودة في النتيجة، انتهى المشوار الأوروبي لبرشلونة بالخسارة بمجموع المباراتين (3-2) أمام أتلتيكو مدريد وبينما كانت الآمال معلقة على "ريمونتادا" في مدريد، جاءت أحداث مباراة الإياب لتقضي على طموحات "البلوجرانا" نتيجة أخطاء تكتيكية وقرارات انضباطية حاسمة:

1. طرد إريك جارسيا.. الضربة القاضية في "ميتروبوليتانو"

شكل خروج إريك جارسيا بالبطاقة الحمراء نقطة التحول الكبرى في لقاء الإياب. هذا النقص العددي لم يفقد الفريق مدافعاً فحسب، بل أجبر هانز فليك على التضحية بعناصر هجومية لإعادة تنظيم الخط الخلفي، مما منح أتلتيكو مدريد الأفضلية العددية والمساحات اللازمة لشن المرتدات القاتلة التي حسمت مجموع اللقاء لصالحهم.

2. الدفاع المتقدم و"فخ" المساحات

اعتمد برشلونة استراتيجية "الدفاع المتقدم" لزيادة الضغط على حامل الكرة ومحاولة تسجيل أهداف مبكرة لتعويض فارق الذهاب. إلا أن هذا الرهان التكتيكي ارتد سلبياً؛ حيث استغل لاعبو أتلتيكو مدريد المساحات الشاسعة خلف مدافعي برشلونة، ونجحوا في ضرب التسلل أكثر من مرة، مما جعل مرمى الفريق الكتالوني مستباحاً أمام سرعات مهاجمي "الروخي بلانكوس".

3. الصمود تحت ضغط "التيفو" المرعب

دخل لاعبو برشلونة اللقاء تحت ضغط جماهيري هائل مع رفع 70 ألف ورقة كرتونية في "تيفو" غطى الملعب بالكامل. هذا الضغط، بجانب طرد جارسيا، جعل الفريق يفقد التوازن الذهني المطلوب للتعامل مع مباراة بهذا الحجم، خاصة في ظل حالة "المظلومية" التي شعر بها النادي بعد رفض يويفا لاحتجاجاته السابقة.

4. فوارق الخبرة في إدارة اللقاء

في الوقت الذي اندفع فيه برشلونة للهجوم بكل ثقله لتقليص الفارق، أدار دييجو سيميوني المباراة بذكاء شديد، حيث امتص حماس لاعبي برشلونة واستغل النقص العددي واندفاع الدفاع المبالغ فيه لتأمين النتيجة التي ضمنت له العبور للمربع الذهبي بمجموع (3-2).

برشلونة دفع ثمن التهور الدفاعي في الإياب، وجاء طرد إريك جارسيا ليكون المسمار الأخير في نعش طموحات الفريق، ليودع البطولة بشرف بعد مواجهتين كشفتا عن فجوات واضحة في التعامل مع المرتدات السريعة والضغوط الجماهيرية الكبرى.