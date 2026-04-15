توتال إنرجيز الفرنسية تبدي اهتمامًا بالبحث عن الغاز في منخفض هيرودوت بغرب المتوسط

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة توتال إنرجيز الفرنسية، لبحث فرص الاستثمار في مناطق المياه العميقة بغرب البحر المتوسط، خاصة في منخفض هيرودوت العميق، ضمن جهود جذب استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء، أعربت الشركة عن اهتمامها بالفرص الواعدة في تلك المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من إمكانات استكشافية كبيرة يمكن أن تسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مستعرضة إمكانية تنفيذ برنامج مكثف لأعمال البحث والاستكشاف.

وأكد الوزير أن التوسع في أنشطة الاستكشاف وطرح مزيد من الفرص أمام الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لرفع معدلات إنتاج الغاز وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، مشيرًا إلى أن مشروعات المسح السيزمي بالمناطق الجديدة أسهمت في إتاحة فرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن الوزارة تتبنى تطبيق نماذج تحفيزية جديدة للاستثمار في أنشطة البحث عن الغاز والبترول بالمناطق الجديدة، مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب الصحراء الغربية، بما يزيد من تنافسيتها ويعزز جذب الاستثمارات العالمية إليها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع اتفاق إطاري للتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة توتال إنرجيز خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، وسمير رسلان، وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وإبراهيم عبده، نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس، ومحمود خطاب، مساعد نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات.

