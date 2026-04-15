الملعب لا يكشف كل أسراره.. برشلونة ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:30 صباحاً - تحت أضواء ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو تكتب واحدة من أكثر المواجهات توترًا في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة في إياب ربع نهائي نسخة 2025-2026، هذه المباراة لا تلعب فقط على أرض الملعب بل داخل عقول اللاعبين أيضًا، حيث يدخل كل فريق وهو يحمل قصة مختلفة تمامًا، برشلونة يبحث عن النجاة من سيناريو معقد، وأتلتيكو يقف على بعد خطوة واحدة من حسم التأهل بينهما تسعين دقيقة قد تقلب فيها الموازين أو تغلق الأبواب نهائيًا.

طموح برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم

يدخل برشلونة المواجهة وهو مثقل بنتيجة الذهاب بعد خسارته على أرضه بهدفين دون رد وهي نتيجة جعلت مهمته أكثر تعقيدًا في لقاء الإياب، الفريق الكتالوني لا يملك رفاهية التدرج أو الحذر بل يحتاج إلى مباراة شبه مثالية حيث يجب عليه التسجيل دون الوقوع في أخطاء دفاعية قد تنهي آماله مبكرًا.

السيناريو بالنسبة لبرشلونة واضح لكنه صعب: هجوم منظم، تركيز عالٍ، واستغلال كل فرصة ممكنة، لأن أي إهدار قد يكون ثمنه الخروج من البطولة.

في المقابل يدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو في وضع مريح نسبيًا مستفيدًا من تفوقه في الذهاب، لكنه يدرك أن مثل هذه المواجهات لا تحسم إلا مع صافرة النهاية. الفريق يعتمد على قوته الدفاعية المعروفة وقدرته على إدارة المباريات الكبيرة، إلى جانب استغلال المساحات التي قد يتركها برشلونة أثناء اندفاعه الهجومي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تقام مباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، في حين تكون عند 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، هذا التوقيت يضع المباراة ضمن أبرز مواجهات دوري الأبطال حيث ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية لما تحمله من إثارة وصراع مفتوح حتى اللحظة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد برشلونة

يمكن متابعة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 2، الشبكة تقدم تغطية متكاملة للمباراة.

معلق مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يتولى التعليق على أحداث أتليتكو مدريد ضد برشلونة المعلق خليل البلوشي الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبيرة بكل تفاصيلها، صوته في مثل هذه المواجهات يتحول إلى عنصر أساسي في التجربة حيث يواكب كل هجمة ويرتفع مع كل فرصة خطيرة ما يجعل المشاهد يعيش لحظة بلحظة وكأنه داخل المدرجات.