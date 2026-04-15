: إدارة الرئيس الأمريكي قررت عدم تمديد الإعفاء على النفط الإيراني 

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:13 مساءً - _ قال مسؤولان أمريكيان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على شحنات النفط الإيراني المنقولة بحرًا، والذي تمتد مدته 30 يومًا، مع اقتراب انتهاء سريانه في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار على الشحنات الخارجة من الموانئ الإيرانية.

وأوضح أحد المسؤولين، أن هذه الخطوة تعني أن وزارة الخزانة «ستمضي بكامل قوتها في تنفيذ ما وصفه بـ”الغضب الاقتصادي” ضد إيران»، في إشارة إلى عملية «ملحمة الغضب»، وهي الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد طهران.

