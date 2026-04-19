وزير التموين يوجه بتسريع إطلاق الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة وتعزيز التحول الرقمي

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 04:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية، باعتباره بوابة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز وتدعم تقديم خدمات إلكترونية متطورة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في تطوير الموقع الإلكتروني، بالتوازي مع تحديث منظومة إدارة العمل الداخلي، باعتبارهما نموذجًا متكاملًا يجسد التقدم المحقق في مسار التحول الرقمي داخل الجهاز.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور محمد عوض رئيس الجهاز، وكريم الشافعي وأحمد فتحي نائبي رئيس الجهاز، لمتابعة مستجدات مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه ضمن حزمة من المشروعات الرقمية المتكاملة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع تعزيز الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

كما تضمن الاجتماع عرضًا تفصيليًا لأعمال تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، ليصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة سهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز استقرار الأنظمة والتكامل مع التطبيقات الداخلية، وتفعيل قنوات تواصل رقمية فعالة، وهو ما انعكس إيجابًا على معدلات رضا المستفيدين وزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، تضم مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول إلى نموذج الإدارة الرقمية القائمة على البيانات.

وأشار الحضور، إلى أن تنفيذ هذه المنظومة مر بمراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بالتطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، حيث تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي منذ فبراير 2026، بما أسهم في تحقيق الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، وتعزيز مستويات الشفافية.

وشدد وزير التموين على استمرار دعم جهود التحول الرقمي في مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مع التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم صنع القرار.

