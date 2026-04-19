هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 04:35 مساءً - ترأست هيئة الرقابة الإدارية اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والذي عُقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد بمختلف أقاليم القارة الإفريقية، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وعلى مدار يومين من العمل المكثف، عُقدت جلسات نقاشية بنّاءة تناولت سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أسفرت تلك المناقشات عن صدور عدد من القرارات الهامة، من أبرزها الموافقة على المقترح المصري بشأن تطوير حقيبة تدريبية إفريقية متخصصة في مجال التحريات المالية الموازية، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الإفريقية وتعزيز كفاءتها، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة ونظيراتها من الأكاديميات المتخصصة بالدول الإفريقية، إلى جانب اعتماد خطة تدريبية طموحة تستهدف رفع كفاءة هيئات مكافحة الفساد الأفريقية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شهدت فعاليات الاجتماع تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها بجمهورية تنزانيا، بما يدعم تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، ويُسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى القارة الإفريقية.