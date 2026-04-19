المصريين الأحرار: تراجع الزواج وارتفاع الطلاق يهددان استقرار الأسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 04:35 مساءً - حذّر حزب المصريين الأحرار من تداعيات المؤشرات الرسمية التي تكشف عن انخفاض معدلات الزواج مقابل زيادة حالات الطلاق، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل إنذارًا حقيقيًا يهدد تماسك الأسرة واستقرار المجتمع.

وقال إسلام الغزولي، نائب رئيس الحزب، إن الطفل هو الأكثر تضررًا من الخلافات الزوجية، موضحًا أن القانون يعرّف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 18 عامًا. وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخًا رائدًا في مجال التشريعات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا تشريعيًا يتماشى مع التغيرات المتسارعة في المجتمع.

وأضاف، خلال حوار صحفي نظمه الحزب لعرض ملامح مشروع قانون جديد، أن المؤشرات والإحصاءات الرسمية بشأن الزواج والطلاق تستدعي تحركًا عاجلًا، لما تحمله من مخاطر على الأمن الأسري، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات وتشريعات حديثة تعزز من استقرار العلاقات الأسرية وتحد من تفككها.