المصريين الأحرار: نعد قانون متوازن للأحوال الشخصية يحمي الطرفين ويضمن عدم استخدام الطفل كأداة للعقاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 04:35 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لحزب المصريين الأحرار، بحضور النائب عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، تطبيقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الأبناء في منظومة الزواج أصبحوا الحلقة الأضعف بعد الطلاق، وأداةً للعقاب في هذا الصراع، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من الخوف على مستقبل الأبناء، يعمل الحزب على وضع حلول لأزمة الطلاق وتنظيم مسألة رؤية الأبناء بعد الانفصال.

وأضاف أن القانون الجديد هو قانون للمجتمع وللناس، ولابد أن يكون مواكبًا لمشاكلهم والتحديات التي يمرون بها، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو وضع حلول قابلة للتنفيذ دون تحيز لأي من الطرفين، مشيرًا إلى أن تضارب الأحكام يعطل كثيرًا من تطبيق القانون بما يتوافق مع الدستور الذي تناول العديد من التفاصيل.

كما أوضح أن هناك مشروع قانون آخر للمسيحيين، يتطرق إلى تفاصيل التحديات القائمة، باعتبارهم جزءًا من نسيج هذا المجتمع، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا لحماية الطفل.