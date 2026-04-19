نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الطاقة الأمريكية توزع احتياطي النفط الاستراتيجي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 01:54 مساءً - سي إن بي سي_ قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترامب في مارس على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63% مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أمريكا وإكسون موبيل أويل كورب وماراثون بتروليوم.

