التمويل الدولية IFC تستهدف استثمار مليار دولار سنويا بمصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 01:54 مساءً - سمر السيد _ قال سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية “IFC” بالقاهرة، إن المؤسسة تعمل على زيادة حجم التزاماتها السنوية بالسوق المحلية إلى مستويات قياسية، مستهدفة استثمار مبلغ مليار دولار سنويًّا.

كشف صبرة، في حوار مع جريدة «دوت الخليج»، عن أن محفظة المؤسسة النشطة حاليا بالبلاد تشمل التزامات استثمارية بقيمة 2.7 مليار دولار، وخدمات استشارية تبلغ ما يقرب من 30 مليون دولار. وأضاف إن هذه المشاريع تدعم إستراتيجية مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وزيادة الاستثمارات الصديقة للمناخ، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

لفت إلى أن استثمارات المؤسسة الممتدة لخمسين عامًا في مصر تأتي التزاما بالتنمية التي يقودها القطاع الخاص؛ حيث تعمل كشريك ثابت لتحفيز الصناعات، وتعميق الأسواق، وتوسيع البنية التحتية المالية للقوى العاملة المصرية.

وفي سياق متصل، قال صبرة إن مؤسسته تعمل على تخفيف آثار تقلبات أسعار الصرف للشركات المصرية، من خلال توسيع خيارات التمويل بالعملة المحلية.

أضاف: إنها فعًّلت اتفاقيات تمويل بالعملة المحلية مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري لزيادة القدرة على إقراض الشركات. وأشار إلى أنه تم تصميم استثمارها الأخير في مجموعة «جلوبال كورب» بقيمة 40 مليون دولار كتمويل بعملة مزدوجة، لتمكين الشركة من توسيع محافظ التأجير التمويلي والتخصيم الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة المستهدفة، قال إن المؤسسة التي تعد عضوًا في مجموعة البنك الدولي، تعطي الأولوية للشركات التصديرية التي تولد عملة صعبة، ومشروعات إحلال الواردات التي توفرها، والهياكل التمويلية التي توائم بين عملة الدين وعملة الإيرادات.

وكشف عن أن IFC حاليًا بصدد استكشاف هياكل تمويلية أخرى بالعملة المحلية، مما يتيح لها زيادة تمويلاتها بالجنيه المصري، موضحًا أنه على سبيل المثال، تمتلك أسواق رأس المال في مصر إمكانات هائلة لم تُستغل بعد، ويعد تحرير هذه الإمكانات أحد أقوى الأدوات لحشد تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الديون الخارجية ويدفع عجلة نمو القطاع الخاص.

