نعرض لكم الان تفاصيل خبر فاينانشال تايمز: إيران تستخدم قمرًا صينيًا سرًا لمراقبة القوات الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:10 مساءً - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، بأن إيران استخدمت سرًا قمرًا صناعيًا صينيًا لأغراض التجسس ، ما منح طهران قدرة متقدمة على تتبع واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفًا في تصريحات لمراسل شبكة “ABC News” جوناثان كارل، أمس الثلاثاء: “قد ينتهي الأمر بأي شكل من الأشكال، لكنني أعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الأفضل، لأنه سيمكنهم من معاودة بناء أنفسهم.”

