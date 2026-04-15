وزير المالية: تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار في أفريقيا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:17 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا.

قال الوزير، في المجموعة الاستشارية الأفريقية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة.. ورأس المال الخاص.. لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء.

وأوضح أن التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية، أخذًا في الاعتبار تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وتكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.

أضاف كجوك، أن الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» أدى إلى أداء قوى فى الإيرادات، يرتكز على تحفيز «الامتثال الطوعى»، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.

أشار وزير المالية، إلى أننا نتطلع لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات.

ونوه إلى أن نجاحنا في سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل.

