وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 11:56 مساءً - دوت الخليج_ شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مائدة مستديرة نظمها معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute) بعنوان «الدبلوماسية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة»، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى واشنطن، اليوم الأربعاء.

وخلال الفعالية، استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما شهدت الفعالية حوارًا تفاعليًا بين وزير الخارجية والمشاركين حول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، في مقدمتها التصعيد العسكري في المنطقة، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان، إلى جانب ملفات القرن الأفريقي والأمن المائي المصري.

وقدم الوزير شرحًا تفصيليًا لمحددات الموقف المصري تجاه الأزمات الإقليمية، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

