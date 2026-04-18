وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 06:30 مساءً - على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج "مسعد بولس" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك يوم السبت ١٨ أبريل.

 

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

كما تبادل الجانبان الرؤى والتقييمات بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان ولبنان، وليبيا، ومنطقة القرن الأفريقي.

 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

