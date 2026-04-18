نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تقيم عبور مضيق هرمز عقب الإعلان الإيراني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 02:07 مساءً - _ ذكرت ‌مجموعة الشحن الدنماركية (ميرسك) ​اليوم ​الجمعة أن ⁠أي ​قرار بالمرور ​عبر مضيق هرمز ​سيستند ​إلى تقييمات المخاطر ‌والمتابعة ⁠الدقيقة للوضع الأمني. جاء ​ذلك ​عقب ⁠إعلان إيران ​فتح ​المضيق.

وكانت إيران قد أعلنت فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف عراقجي في منشور على “إكس” أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرسك تقيم عبور مضيق هرمز عقب الإعلان الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.