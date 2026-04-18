وزير الاستثمار: أكسيون وكونا كابيتال يبدون رغبة لاستكشاف فرص استثمارية في السوق المصرية

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 02:07 مساءً - محمد أحمد_ التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ً بقيادات مؤسسة “Accion” العالمية، برئاسة مايكل شلين، الرئيس التنفيذي، جون فيشر، مدير الاستثمار، إلى جانب مونيكا براند، الشريك المؤسس لشركة “Quona Capital”، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية المرتبطة بالتجارة الدولية، في مقر السفارة المصرية في واشنطن.

وكشف الوزير خلال اللقاء عن استراتيجية الوزارة لإطلاق منصة رقمية موحدة للتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى رقمنة كافة الخدمات المرتبطة بمنظومة التصدير والاستيراد عبر واجهة واحدة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن اللازم للمعاملات التجارية، مؤكداً أن المنصة تعتمد على تكامل البيانات لتعزيز جاهزية الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

واستعرض الدكتور فريد مشروع تدشين مختبر تنظيمي ومركز ابتكار (TradeTech Sandbox)، ليكون الأول من نوعه في توفير بيئة تجريبية مرنة لتبني حلول تكنولوجية تدعم منظومة التصدير والتجارة الخارجة، مشدداً على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تدمج بين التمويل والتجارة.

وأشار مايكل شلين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أكسيون، إلى أن السوق المصري يحظى بأولوية ضمن خطط المؤسسة، خاصة في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، في ظل الفرص المتاحة للنمو والتوسع.

ولفت إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بنماذج التمويل المدمج، والتي تتيح دمج الخدمات المالية داخل الأنشطة التشغيلية للشركات، بما يسهم في تسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية.

ومن جانبها، أكدت مونيكا براند، الشريك المؤسس لشركة كونا كابيتال، أن توجه الشركة نحو الاستثمار في مصر يعكس ثقتها في ديناميكية السوق، مشيرة إلى تركيزها على دعم الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات التمويل والتجارة وربط الأسواق الإقليمية.

واستعرض الاجتماع تجربة شركة “خزنة” (Khazna) كنموذج نجاح للاستثمار المشترك في مصر، وهو ما يعكس قدرة الشركات الناشئة المصرية على التوسع وتقديم حلول شمول مالي مبتكرة تجذب رؤوس الأموال الدولية.

و اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتحرك لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية الكبرى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا التجارة، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التصدير وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الرقمي.

وأكسيون هي مؤسسة عالمية في تعزيز الشمول المالي والاستثمار المؤثر بخبرة تمتد لعقود في دعم الوصول للخدمات المالية.

وتبرز “كونا كابيتال” (Quona Capital) كواحدة من أكبر صناديق الاستثمار الجريء المتخصصة في التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة.

