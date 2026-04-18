وزير التموين يوجه بالالتزام بمواعيد عمل المنافذ لاستمرار صرف منحة الدعم الإضافي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 06:30 مساءً - شدد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لجميع المنافذ التموينية لضمان انتظام صرف السلع التموينية ومنحة الدعم الإضافي على البطاقات طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة المنظومة ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي على البطاقات فى صورة منتجات أساسية، وبقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية "مُستحقة" بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بالتوازي مع صرف مقررات التموين عن شهر أبريل الجارى بقيمة 50 جنيها لكل مواطن مقيد على البطاقة.