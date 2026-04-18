رئيس الوزراء: مشروع مدينة «the spine» سيوفر 155 ألف فرصة عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 06:30 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تجتذب استثمارات من شركات عالمية ودولية.

وتابع فى كلمته خلال إطلاق مشروع مدينة the spine بمدينة القاهرة الجديدة، أن المشروع سيوفر 155 ألف فرصة عمل، موضحا أنه بنهاية الأسبوع سيتم افتتاح مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مشروع مدينة the spine بمدينة القاهرة الجديدة، صمم ليكون خالى من السيارات بنسبة 100%، ووجهة عالمية للسكن العصري تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتابع فى كلمته أن المشروع استثماراته تنجاوز 1.4 تريليون جنيه ، وأكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الإعلان عن تفاصيل مشروع the spine بمدينة القاهرة الجديدة، لمجموعة هشام طلعت مصطفى ، بحضور محمد السعدي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة.