كوكاكولا هيلينك تتوسع بالسوق المصرية.. وتفتتح خط إنتاج جديد في الإسكندرية يونيو القادم

دبي - احمد فتحي في السبت 25 أبريل 2026 11:56 صباحاً - عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع عدنان توبتش، مدير عام شركة كوكاكولا هيلينك مصر والوفد المرافق له لبحث الخطط التوسعية للشركة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتناول الاجتماع خطة الشركة لافتتاح خط إنتاج جديد بمصنعها في الإسكندرية خلال شهر يونيه القادم، إلى جانب قيام الشركة بإنشاء مركز رقمي لتقديم خدمات التكنولوجيا متكاملة لكيانات كوكاكولا هيلينك في 27 دولة في أوروبا وإفريقيا، ويوفر المركز حالياً نحو 250 وظيفة ومن المقرر زيادتها إلى 450 فرصة عمل بحلول عام 2027.

وأكد الوزير ضرورة استفادة الشركة من المزايا الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالسوق المصري والتي تؤهله ليكون محوراً صناعياً للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية صناعية متطورة، وقدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً في دعم الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع العالمي وخلق مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم يد العون للشركة لتذليل أي تحديات تواجه مصانعها في مصر بالتنسيق مع مختلف الجهات التي تشمل هيئة التنمية الصناعية بما ييسر الإجراءات على الشركة للتوسع وتوطين صناعة المشروبات وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد المحلية.

من جانبه أكد عدنان توبتش، مدير عام شركة كوكاكولا هيلينك مصر أن السوق المصري يمثل مركزاً محورياً لعمليات الشركة في المنطقة، حيث تمتلك الشركة 5 مصانع في مصر في الإسكندرية وأسيوط وطنطا وقليوب والمنوفية، مؤكداً أن الشركة تلتزم بضخ استثمارات باستمرار في مصر حيث تفتتح الشركة خط إنتاج جديد سنوياً لزيادة الإنتاجية ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام، وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.

