معتمد جمال بعد القمة: الأخطاء كلفتنا الخسارة وحزين بسبب جماهير الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:30 صباحاً -

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة القمة التي أقيمت اليوم في الدوري أمام الأهلي كانت سيئة لفريقه من ناحيتي الأداء والنتيجة.

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي: "الأخطاء كلفتنا الخسارة، رغم بداية الشوط الأول بشكل جيد، ولكن بعض الأخطاء البسيطة كلفتنا هدفين، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وأهدرنا ركلة جزاء".

وتابع: "حزين بسبب جماهير الزمالك التي كنت أتمنى أن تعود من المباراة سعيدة بتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء".

وشدد معتمد جمال على أن فريقه ظهر بصورة جيدة في الشوط الأول، وأضاف أن الزمالك لم يفقد السيطرة على منطقة وسط الملعب رغم التأخر بهدفين، مضيفًا أنه يمنح حرية للبرازيلي خوان بيزيرا في الملعب من أجل الهروب من الرقابة المفروضة عليه.

وأضاف: "حسام عبد المجيد رقم واحد في تسديد ركلات الترجيح، لكن التوفيق لم يحالفه في ركلة الجزاء، وإذا كان الزمالك فاز اليوم فلن يتوج بلقب الدوري".

وتابع: "من الطبيعي أن يشعر الفريق بإحباط بعد استقبال هدفين، والزمالك كان أفضل في أول 15 دقيقة من الشوط الأول، وقابلنا سوء حظ غريب في لقاء اليوم".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلا: "لاعبو الزمالك تعودوا على الضغوطات، وسنغلق ملف مباراة الأهلي ونركز في القادم وأمامنا مباراتين بـ6 نقاط، نسعى للفوز في المباراتين للتتويج بالدوري، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المطلوب".