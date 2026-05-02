رجل مباراة الأهلي ضد الزمالك بكلاسيكو رد الاعتبار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 صباحاً - حسم الأهلي قمة الكرة المصرية لصالحه، بعدما تفوق على الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

الأهلي فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18 برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من طاهر محمد طاهر. وواصل الفريق الأحمر تفوقه، ليضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32، مستفيدًا من تمريرة مميزة من بن شرقي، وضعها بطريقة رائعة من فوق الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاد بن شرقي ليؤكد تألقه، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد تمركز مميز داخل منطقة الجزاء، ليوقع على ثنائية شخصية ويقود فريقه لانتصار كبير.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، ليعيد نفسه بقوة إلى دائرة المنافسة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

رجل مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

استحق أشرف بن شرقي جائزة رجل اللقاء عن جدارة، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا، ليكون النجم الأبرز في ليلة تفوق الأهلي الكبير.