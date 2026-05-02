الجدول يشتعل مع اللقب الأصعب من سنوات؟ اطّلع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 صباحاً - اشتعلت قمة الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، ليزداد الصراع قوة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ترتيب الدوري بعد القمة بين الأهلي ضد الزمالك

1- الزمالك – 50 نقطة

2- بيراميدز – 50 نقطة

3- الأهلي – 47 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 40 نقطة

6- إنبي – 36 نقطة

7- سموحة – 31 نقطة

انتصار الأهلي لم يغير القمة بشكل مباشر، لكنه أعاد الفريق بقوة إلى سباق المنافسة، بعدما قلّص الفارق إلى 3 نقاط فقط مع المتصدرين.

الفارق بين الزمالك وبيراميدز

ويحتفظ الزمالك بالصدارة بفارق الأهداف عن بيراميدز، رغم تساويهما في عدد النقاط، خاصة بعد فوز بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2.

القمة أصبحت مشتعلة بين الثلاثي الكبير، ومع تبقي جولات حاسمة، كل نقطة بقت ممكن تغيّر شكل اللقب بالكامل.