اتحاد إب يخسر أمام العروبة بثنائية

اتحاد إب يخسر أمام العروبة بثنائيةخسر فريق اتحاد إب أمام ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب استاد إب الرياضي في الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

تقدم اتحاد إب أولًا عبر لاعبه عبدالحميد الموقري في الشوط الأول، قبل أن يتمكن العروبة من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط ذاته عن طريق محمد إسماعيل.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة والهجمات في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية، قبل أن ينجح العروبة في استثمار هجمة مرتدة في الدقيقة 80 سجل منها عمار درهم هدف الفوز، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.

