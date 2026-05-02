الأحمر ينعش آماله.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 صباحاً - أنعش الأهلي آماله في سباق اللقب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الزمالك بثلاثية نظيفة، في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، ليشتعل الصراع في الجولتين الأخيرتين.

سيناريو تتويج الأهلي بالدوري

رغم أن اللقب ليس بيده بالكامل، فإن الطريق لا يزال مفتوحًا ولكن بشروط واضحة:

فوز الأهلي في مباراتيه المتبقيتين أمام إنبي والمصري البورسعيدي

تعثر الزمالك في مباراة واحدة على الأقل (تعادل أو خسارة)

فقدان بيراميدز نقاطًا في مبارياته المتبقية

في حال تحقق هذا السيناريو، سيخطف الأهلي اللقب في الأمتار الأخيرة رغم تأخره الحالي في جدول الترتيب.

المنافسة تحولت إلى سباق ثلاثي مشتعل بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع أفضلية حسابية للأبيض، لكن الضغط النفسي بعد خسارة القمة قد يغيّر كل شيء.

الخلاصة الأهلي أعاد نفسه للحيا لكن حسم اللقب لا يزال مرهونًا بتعثر الآخرين قبل أي شيء.