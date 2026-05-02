مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد الفوز على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 صباحاً - واصل الأهلي ضغطه في صراع القمة بعدما حسم مواجهة الديربي أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـ الدوري المصري الممتاز، ليُشعل المنافسة قبل الجولات الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

الفريق الأحمر قدم مباراة قوية على ملعب استاد القاهرة الدولي، ونجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة في الصدارة، ما يجعل الفارق قابلًا للتقليص مع اقتراب النهاية.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

لم يتبقَ أمام الأهلي سوى مواجهتين حاسمتين في سباق اللقب:

الأهلي × إنبي — الثلاثاء 5 مايو

الأهلي × المصري البورسعيدي — الجمعة 15 مايو

الأهلي أصبح مطالبًا بالفوز في المباراتين وانتظار تعثر المنافسين، خاصة الزمالك وبيراميدز، من أجل الإبقاء على آماله في التتويج.

المشهد حاليًا واضح: الصدارة مشتعلة، وكل نقطة في الجولات الأخيرة قد تغيّر شكل بطل الدوري بالكامل.