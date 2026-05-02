اطّلع على جميع أهداف مباراة الأهلي ضد الزمالك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 12:29 صباحاً - فرض الأهلي كلمته على قمة الكرة المصرية، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على غريمه الزمالك بثلاثية دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي ضد الزمالك

وجاءت البداية مبكرة لصالح الأهلي، حين افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 18 برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر.

ولم ينتظر الفريق الأحمر كثيرًا لتعزيز تقدمه، حيث أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 32، مستفيدًا من تمريرة ساحرة من بن شرقي، ليضع الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصة للزمالك للعودة، بعد حصوله على ركلة جزاء، لكن حسام عبد المجيد فشل في ترجمتها لهدف بعدما تألق مصطفى شوبير وتصدى للكرة ببراعة. وعلى الجانب الآخر، أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي بعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم.

وعاد بن شرقي ليؤكد تألقه في اللقاء، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 74 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء أنهاها بنجاح في الشباك، ليوقع على ثنائية شخصية ويقود فريقه لفوز كبير.

ترتيب الأهلي بعد الفوز علي الزمالك

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق مع الصدارة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، لتشتعل المنافسة على لقب الدوري في المراحل الحاسمة من الموسم.