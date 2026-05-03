نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 05:01 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» الدولية، موضحًا أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.

اتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة

قال كجوك، في جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن»، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والانضباط المالي، لافتًا إلى أننا اتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.

نعمل على تحسين المنظومة الضريبية.. لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد

أضاف أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

ياسر صبحي: نواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات

تابعنا على | Linkedin | instagram

أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نواجه الصدمة في الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات، موضحًا أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الـ ٩ أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالي الحالي.

الحفاظ علي الاستقرار المالي.. الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام

قال إن الحفاظ علي الاستقرار المالي، يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

زيادة الصادرات أولوية لنا.. وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي

أشار إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا.. وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبي، أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.

أكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، لافتًا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور في الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتها.

قال إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي، وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.