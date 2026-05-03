قيمة صادرات مصر غير البترولية ترتفع إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 06:13 مساءً - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 20 من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجار غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الرابع 2024 – الربع الرابع 2025)، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية عن الفترة المذكورة، كما تتناول عرضًا للعلاقات التجارية بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة الربع الرابع 2024 – الربع الرابع 2025).

وبلغت قيمة صادرات مصر من السلع غير البترولية 12 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.1%.

23.3 مليار دولار قيمة الواردات من السلع غير البترولية

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 21.2 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.9%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

واستعرض التقرير تطور قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى مجموعات السلع تصديرًا خلال الربع الرابع 2025، حيث جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك بنحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2024، تلتها صادرات مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 891.1 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 764.3 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.

ولفت تقرير مركز المعلومات، إلى أنه من بين أعلى 10 مجموعات سلعية تصديرًا خلال الربع الرابع من عام 2025 ارتفع الوزن النسبي لبعض المجموعات السلعية غير البترولية مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024، وهم: مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة (من 9.6% إلى 11%)، ومجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها (من 6.9% إلى 7.5%)، ومجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات (من 5.4% إلى 6%)، ومجموعة الملح والكبريت والمواد الجبسية (من 3.5% إلى 3.6%).

مقابل انخفاض الوزن النسبي لبعض المجموعات من السلع غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024، وهم: مجموعة الأسمدة (من 6.3% إلى 5.9%)، ومجموعة اللدائن ومصنوعاتها (من 6% إلى 5.4%)، ومجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها (من 5.5% إلى 4.1%)، ومجموعة الخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل (من 3.9% إلى 3.4%)، ومجموعة الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ) (من 6.2% إلى 3.4%).

وفيما يتعلق بأكثر المجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها، جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة في مقدمة المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها حيث سجلت قيمتها نحو 1318.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 1073.7 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 244.8 مليون دولار، وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الثانية، حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 891.1 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنًة بنحو 764.3 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 126.8 مليون دولار، وجاءت مجموعة الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل في المرتبة الثالثة، حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 714.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 596.9 مليون دولار خلال الربع الرابع 2024، بزيادة قدرها 117.5 مليون دولار.

من بين المجموعات السلعية التي ارتفعت صادرات مصر منها -على أساس سنوي- خلال الربع الرابع 2025 تستحوذ مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية، وذلك بنسبة 11%، تليها مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 7.5%.

أما فيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي انخفضت صادراتها، فقد جاءت مجموعة الحديد الصب (الظهر) والحديد والصلب (الفولاذ) على رأس قائمة المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 408.3 ملايين دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 692 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض قدره 283.7 مليون دولار، وجاءت مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الثانية، حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 494.1 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025 مقابل نحو 610.1 ملايين دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض قدره 116 مليون دولار، وجاءت مجموعة النحاس ومصنوعاته في المرتبة الثالثة، حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 240.8 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل نحو 296.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض قدره 55.7 مليون دولار.

من بين المجموعات السلعية التي انخفضت صادرات مصر منها -على أساس سنوي- خلال الربع الرابع من عام 2025، تستحوذ مجموعة اللدائن ومصنوعاتها على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة صادرات المجموعات السلعية بنسبة 5.4%، تليها مجموعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنسبة 4.1%.

الإمارات أكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية

وأشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أبرز الدول المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الرابع 2025، حيث جاءت الإمارات كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 1.1 مليار دولار وهو ما يمثل 9.4% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 820.6 مليون دولار وبنسبة 6.9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 783.3 مليون دولار وبنسبة 6.6% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية.

وأوضح المركز أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية من السلع غير البترولية، فوفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي لعام 2030، تمتلك مصر قدرات تصديرية في بعض السلع تبلغ نحو 32 مليار دولار إلا أنها غير مستغلة، ويتمثل أبرز تلك السلع في الذهب الخام غير المشغول لأغراض غير نقدية واليوريا والبرتقال، وتظهر سلعة الذهب الخام غير المشغول لأغراض غير نقدية أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والصادرات الفعلية من حيث القيمة، مما يترك مجالًا لتعزيز قيمة الصادرات منه بنحو 2.2 مليار دولار وهو ما يمثل 6.8% من إمكانات التصدير غير المستغلة خاصًة وأن الذهب الخام غير المشغول لأغراض غير نقدية يُعد المنتج الذي يواجه أقوى طلب محتمل على مستوى العالم.

الولايات المتحدة أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة

وبخصوص الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.8 مليار دولار وبما يمثل نحو 8.8% من إمكانات مصر التصديرية غير المستغلة والمقدرة بنحو 32 مليار دولار، تليها تركيا بنحو 1.9 مليار دولار.

تناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء بقيمة تبادل تجاري بلغت 5.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، تلتها الولايات المتحدة، والإماراتبقيمة تبادل تجاري بلغت 2.2 مليار دولار لكل منهما، ثم البرازيل بقيمة 1.8 مليار دولار، وتركيا وألمانيا الاتحادية بقيمة تبادل تجاري بلغت 1.6 مليار دولار لكل منهما، وإيطاليا 1.5 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار، والهند بقيمة 1.1 مليار دولار.

كما تناول تقرير مركز المعلومات الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الرابع من 2025، حيث جاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الفترة المشار إليها بقيمة عجز تجاري بلغ 5.43 مليار دولار، تلتها البرازيل بقيمة 1.32 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.30 مليار دولار، وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الربع الرابع 2025 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024، في حين تراجع قيمة العجز التجاري لمصر مع السويد، وكوريا الجنوبية بنحو 47.8 مليون دولار و 21.6 مليون دولار على التوالي خلال الربع الرابع 2025، مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024.

ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي بقيمة بلغت 422.7 مليون دولار

واتصالًا، جاءت ليبيا في مقدمة الدول التي حققت مصر معها فائضًا في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع من عام 2025 بقيمة بلغت نحو 422.7 مليون دولار، مقارنًة بفائض قدره 504 ملايين دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن تسع دول من أكبر عشر دول حققت مصر معها فائض في الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع من عام 2025 هي دول عربية، كما ارتفعت قيمة الفائض في الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع سويسرا بنحو 196.7 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، لتسجل نحو 334.5 مليون دولار، مقارنًة بنحو 137.8 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.

