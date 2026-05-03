بين إيقاع هادئ ونهاية مفاجئة.. الهلال يصطدم بالحزم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 11:17 صباحاً - يخوض الهلال اختبارًا جديدًا في مشواره نحو المنافسة على اللقب، عندما يلتقي مع الحزم ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة تُقام على ملعب الرس مساء اليوم السبت 2 مايو.

موقف الهلال والحزم في الدوري السعودي

يدخل الهلال اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط على الصدارة، خاصة أنه يقدم موسمًا استثنائيًا على مستوى النتائج، حيث يقترب الفريق من الوصول إلى 30 مباراة متتالية دون أي خسارة، وهو رقم يعكس مدى القوة والاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق هذا الموسم.

ويعتمد الزعيم على كتيبة من النجوم القادرين على حسم المواجهات، في ظل الانسجام الواضح بين خطوط الفريق.

في المقابل، يدرك الحزم صعوبة المواجهة أمام أحد أقوى فرق البطولة، لكنه يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. ويأمل الفريق في كسر التفوق التاريخي للهلال في المواجهات المباشرة، أو على الأقل الخروج بنقطة ثمينة تدعم موقفه في جدول الترتيب.

توقيت انطلاق صافرة بداية المباراة بين الهلال والحزم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية منتظرة لهذه المباراة.

تشكيل الهلال أمام الحزم

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: الحربي – تمبكتي – أكتشيشيك – هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش – ناصر الدوسري – محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم – بنزيما – سالم الدوسري

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة للهلال في سباق اللقب، حيث لا مجال لفقدان النقاط في هذه المرحلة الحاسمة، بينما يدخل الحزم اللقاء بطموح تقديم أداء قوي قد يقلب التوقعات، وهو ما يزيد من إثارة المباراة المنتظرة.