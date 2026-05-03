أوبك: 7 دول تتفق على رفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 06:13 مساءً - العربية نت _ قررت الدول السبع الأعضاء في تحالف “أوبك+” وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وقازاخستان والجزائر وعُمان تطبيق تعديل في إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط.

وبحسب بيان لمنظمة أوبك، اليوم الأحد، فإن الدول السبع الأعضاء في تحالف “أوبك+”، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، اجتمعت افتراضياً اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

وتابع البيان: “في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً من إجمالي التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023. وسيتم تطبيق هذا التعديل في يونيو 2026”.

وأوضحت أنه يمكن إعادة التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 جزئياً أو كلياً، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي.

وذكرت الدول السبع المشاركة في تحالف “أوبك+” أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

كما أشارت الدول السبع المشاركة في تحالف “أوبك+” إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف “أوبك+” اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق والتوافق والتعويض. وسيجتمع أعضاء الدول السبع في 7 يونيو 2026.

