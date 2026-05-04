نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: لن أقبل مقترح السلام الإيراني قبل دفع ثمن كافٍ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 02:01 مساءً - _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على الصيغة الدقيقة لمقترح السلام الإيراني الجديد، لكنه استبعد القبول به، مؤكدًا أن الإيرانيين لم “يدفعوا ثمنًا باهظًا بما يكفي” حتى الآن.

وأضاف ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن تصريحاته جاءت في ختام يوم تحدث فيه علنًا عن إمكانية استئناف الضربات الجوية، في أحدث إشارة متضاربة ضمن مساعيه لإنهاء الحرب التي قال إنه بدأها قبل أكثر من شهرين.

وفي سياق متصل، أصدرت إسرائيل اليوم الأحد إنذارًا بالإخلاء لآلاف السكان في قرى جنوب لبنان، في تصعيد جديد للحرب الموازية مع جماعة حزب الله حليفة إيران، وهو ما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية أوسع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: لن أقبل مقترح السلام الإيراني قبل دفع ثمن كافٍ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.