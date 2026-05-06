حسام الجراحي قائمًا بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومشرفًا على لجنة المساعدات الأجنبية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 11:55 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارين وزاريين جديدين، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل بالجهات التابعة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة وتحسين مستوى الإشراف داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونص القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2026 على تكليف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن انتظام سير العمل واستمرار تنفيذ المهام داخل الجهاز.

كما تضمن القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2026 تكليف الجراحي بالإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الإشراف المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير آليات العمل بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مع التركيز على تحديث خدمات السجل التجاري، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب دعم خطط التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الحالية تشهد استكمال تطوير البنية التحتية الرقمية للجهاز، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات، ويعزز مستويات الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا.

وأشارت إلى استمرار دعم وتأهيل الكوادر القيادية وتمكينها من تنفيذ المستهدفات التنموية، خاصة في مجالات تنمية التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة.

