اضبطها الآن.. تردد قناة 218TV الليبية 2026 لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 12:29 مساءً - تعد قناة 218TV من أبرز القنوات الليبية التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا لما تقدمه من تغطية إخبارية شاملة للأحداث في ليبيا والعالم العربي، بجودة بث عالية واستمرارية على مدار الساعة، مما يدفع الكثير للبحث عن ترددها الجديد.

تردد قناة 218TV على نايل سات

يمكن استقبال قناة 218TV الليبية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12399

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات إضافة تردد قناة 218TV على الرسيفر

يمكن ضبط القناة بسهولة عبر الخطوات التالية:

تشغيل جهاز الاستقبال

الدخول إلى قائمة الإعدادات (Menu)

اختيار التركيب أو الإعدادات

الدخول إلى البحث اليدوي

إدخال بيانات التردد بشكل صحيح

اختيار القمر الصناعي نايل سات

الضغط على بحث (Scan)

حفظ القناة بعد ظهورها

مميزات قناة 218TV الليبية

تتميز القناة بتقديم تغطية إخبارية مباشرة للأحداث داخل ليبيا وخارجها، مع محتوى إعلامي متنوع يعتمد على الدقة والسرعة في نقل الأخبار، بالإضافة إلى جودة بث مستقرة بدون انقطاع.