نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: قناة السويس تعزز خدماتها الملاحية لدعم التجارة العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، داج يولين دنفيلت، سفير دولة السويد لدى مصر، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي، والتعريف بمشروعات قناة السويس التنموية والخدمات التي تقدمها لدعم مجتمع الملاحة العالمي.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون مع السويد، مؤكدًا أن الزيارة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالقناة باعتبارها أحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة العالمية.

وأوضح أن القناة نجحت في تحسين تجربة العبور عبر تطوير الخدمات الملاحية، واستحداث خدمات جديدة تشمل تموين السفن، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري، إلى جانب مشروعات تطوير المجرى الملاحي.

من جانبه، أشاد السفير السويدي بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا الدور المحوري لقناة السويس كطريق رئيسي للتجارة الدولية وركيزة أساسية لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن إمكاناتها في أن تصبح مركزًا للخدمات اللوجستية المتطورة.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس هيئة قناة السويس درع قناة السويس الجديدة إلى السفير السويدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: قناة السويس تعزز خدماتها الملاحية لدعم التجارة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.