إيفرتون يربك أوراق السيتي

إيفرتون يربك أوراق السيتيتعادلَ فريق مانشستر سيتي خارج الديار مع إيفرتون 3-3 مساء الإثنين، وذلك في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي متقدّماً بهدفٍ دون رد عن طريق جيرمي دوكو أحرزه في الدقيقة 46.

لكن في الدقيقة 68، أعادَ المدافع غويهي كرةً بطيئةً إلى حارسه جيانلويجي دوناروما، ليقطعها المهاجم ثيرنو باري ويضعها بسهولةٍ داخل الشباك، لتصبح النتيجة (1-1).

وبعد 5 دقائق فقط أضافَ الظهير الأيمن جاك أوبرين الهدف الثاني لإيفرتون، ليقلب أصحاب الأرض الطاولة على مانشستر سيتي ويُصعّب آماله في التتويج بلقب بريميرليغ.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث أضاف باري الهدف الثالث في الدقيقة 81 من هجمةٍ مرتدةٍ سريعة، لكن بعد دقيقتَين فقط قلّصَ المهاجم إيرلينغ هالاند الفارق لصالح السيتي بتسجيله الهدف الثاني، ثم عادلَ دوكو الكفّة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق (7+90) لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).

صراعٌ مستمر

ويتصارع مانشستر سيتي مع آرسنال على لقب البريميرليغ في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق اللندني الترتيب برصيد 76 نقطة من 35 مباراة.

من جهته، أصبحَ رصيد السيتي بعد هذا التعادل 71 نقطة من 34 مباراة، وفي حال فوزه في مباراته المؤجلة سيُضيّق الفارق مع آرسنال إلى نقطتَين قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.