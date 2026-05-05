نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة التركي: العالم يجب أن يستعد لاستمرار أزمة الطاقة بسبب الحرب على إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:55 صباحاً - _ قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن على العالم الاستعداد لاحتمال استمرار أزمة أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب على إيران لفترة أطول.

وأضاف بيرقدار، في تصريحات تلفزيونية، أن تركيا لا تواجه حاليًا أي مشكلات في إمدادات الطاقة، إلا أن بعض التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ساهمت في زيادة حالة الضبابية في أسواق الطاقة العالمية.

