الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:55 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 مايو، متأثرة بارتفاع الدولار وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز المخاوف بشأن التضخم وأبقى التوقعات بشأن استمرار السياسة النقدية التشددية قائمة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 4526.88 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.3% إلى 4537.90 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، المدير العالمي لأبحاث السلع لدى «تي دي سكيوريتيز»، إن التطورات الأخيرة لم تمنح السوق ثقة باستقرار الأوضاع، وأعادت إثارة مخاوف التضخم، إلى جانب الإشارات التي تميل نحو تشديد السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات إمارة الفجيرة في الإمارات اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» إثر هجوم بطائرة مسيرة قادمة من إيران، فيما قال الجيش الأمريكي إن مدمرتين تابعتين للبحرية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج في إطار التحركات العسكرية.

وارتفع الدولار في المقابل، بينما قفزت أسعار خام برنت بأكثر من 5%، ما زاد من الضغوط على أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

كما ساهمت الزيادة في أسعار الطاقة في تعزيز مخاوف التضخم، ما دعم التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.9% إلى 73.12 دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1947.05 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 3.5% إلى 1471.50 دولارًا للأونصة.

