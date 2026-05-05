نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. بعد ساعة من بيان التعليق.. مصر للطيران تعلن انتظام الرحلات إلى دبي والشارقة وأبوظبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 11:55 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت شركة مصر للطيران انتظام تشغيل جميع رحلاتها الجوية المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى كل من دبي وأبوظبي والشارقة، وذلك وفقًا لجداول التشغيل المعتادة ودون أي تغييرات، في ضوء المستجدات الصادرة عن السلطات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار الأوضاع بالمنطقة.

وأكدت الشركة، في بيان، إمكانية قيام العملاء بمراجعة حجوزاتهم والاستفسار عن الرحلات من خلال مركز خدمة العملاء، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصر للطيران، إلى جانب مكاتب البيع والوكلاء السياحيين المعتمدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بعد ساعة من بيان التعليق.. مصر للطيران تعلن انتظام الرحلات إلى دبي والشارقة وأبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.