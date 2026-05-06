جول التأهل للنهائي.. اطّلع على هدف ساكا مع أرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 صباحاً - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بالهدف الأول أمام أتلتيكو مدريد، خلال المواجهة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب “الإمارات”، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

هدف ساكا مع أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

وجاء هدف التقدم عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بنجاح في الشباك، مانحًا فريقه أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأت اللقطة بتحرك مميز من فيكتور جيوكيريس، الذي نجح في سحب الحارس يان أوبلاك من مرماه، قبل أن يمرر كرة عرضية إلى لياندرو تروسارد، الذي سددها ليُبعدها أوبلاك، لكن ساكا كان في الموعد وتابع الكرة داخل المرمى.

ساكا يتقدم للارسنال

ويمنح هذا الهدف دفعة قوية للفريق اللندني بقيادة ميكيل أرتيتا، في ظل سعيه لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما يحاول فريق دييجو سيميوني العودة سريعًا في النتيجة قبل فوات الأوان.