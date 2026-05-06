3 سيناريوهات تتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 صباحاً - بات نادي الزمالك على أعتاب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز عقب فوزه الثمين على سموحة اليوم الثلاثاء حيث رفع رصيده إلى 53 نقطة في صدارة المجموعة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

الزمالك يحسم اللقب رسمياً في حال الفوز أو التعادل امام سيراميكا

يمتلك الزمالك فرصة ذهبية لحسم الدرع رسمياً في الجولة الأخيرة حيث يمنحه الفوز الوصول للنقطة 56 والتتويج دون النظر لنتائج بيراميدز الوصيف برصيد 51 نقطة أو الأهلي الثالث برصيد 50 نقطة.

ويكفي الفارس الأبيض التعادل للوصول إلى النقطة 54 وهو أقصى رصيد قد يبلغه بيراميدز في حال فوزه بمباراته الأخيرة حيث تمنح المواجهات المباشرة الأفضلية للزمالك للتتويج باللقب في حال التساوي في النقاط.

احتمالات تتويج الزمالك في حال الخسارة أمام سيراميكا

تتعقد حسابات التتويج في حال خسارة الزمالك وتوقف رصيده عند 53 نقطة حيث سيحتاج وقتها لتعثر بيراميدز بالتعادل أو الخسارة لضمان اللقب خاصة وأن فوز بيراميدز سيرفع رصيده إلى 54 نقطة ويمنحه الصدارة.

كما يراقب النادي الأهلي الموقف من المركز الثالث برصيد 50 نقطة حيث يمنحه الفوز في جولة الختام الوصول للنقطة 53 وهو ما قد يمنحه أفضلية المواجهات المباشرة حال خسارة الزمالك وتوقف رصيده عند نفس العدد من النقاط.

ترتيب صراع القمة في المجموعة الأولى قبل الجولة الأخيرة

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويأتي خلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة لتشتعل المنافسة في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري.

وتترقب الجماهير المصرية جولة الختام الحاسمة لمعرفة بطل الموسم الجاري حيث يمتلك الزمالك الأفضلية والسيناريوهات الأكثر مرونة للقبض على درع الدوري المصري الممتاز وإسدال الستار على موسم شاق.