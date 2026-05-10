وزير التموين: تطوير مراكز خدمة المواطنين أولوية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 مايو 2026 05:01 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز خدمة المواطنين ورفع كفاءة منظومة العمل بها، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة وجودة، مشددًا على أن التميز المؤسسي أصبح ضرورة أساسية لتحقيق رضا المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال الوزير في فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة لفئة «مراكز خدمة المواطنين المطورة»، والذي أُقيم بمقر اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

وأشار فاروق، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الكفاءات والنماذج الناجحة بمختلف القطاعات والمديريات، والعمل على تعميم التجارب المتميزة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات،

وأكد وزير التموين أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في جهود التطوير والتحديث التي تنفذها الوزارة.

من جانبها، استعرضت غادة علام، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي بالوزارة، جهود وزارة التموين في نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتشجيع العاملين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب عرض الموقف الحالي لمشاركة الوزارة في الدورة الخامسة للجائزة لعام 2026.

وشهد الحفل عرض عدد من قصص النجاح الخاصة بسفراء التميز داخل الوزارة، والتي عكست حجم الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتحسين الأداء المؤسسي، حيث استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات سفراء التميز والعاملين المشاركين، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر ودعم الأفكار التطويرية.

