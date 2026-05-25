الإحصاء: تراجع التجارة بين مصر وإفريقيا إلى 9.6 مليار دولار في 2025

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: تراجع التجارة بين مصر وإفريقيا إلى 9.6 مليار دولار في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 09:13 مساءً - سمر السيد _ تحتفل مصر والقارة السمراء في الخامس والعشرين من شهر مايو بالنسخة ال63 من “يوم إفريقيا” والذى يوافـق ذكــري تأسـيس منظمــة الوحـدة الإفريقـية والتي أصبحــت تعـرف فيمـا بعـد باسم “الاتحاد الإفريقي” وهو شراكة تضم 55 دولة عضوًا بهدف تعزيز التعاون الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في القارة.

ويأتي احتفــال هذا العــام تحت شــعار ” ضمـان توافـر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحى آمنة لتحقيق أجندة 2063 ” ، وتزامنًا مع هذا الحدث أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم الإثنين بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقي.

وقد أظهرت البيانات عن وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول الاتحاد الإفريقـي إلى 9.6 مليار دولار خــلال عـام 2025 مقابل 9.9 مليار دولار عن العام السابق 2024 .

قيمة الصادرات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي بلغت 7.6 مليار دولار خلال 2025

وبحسب بيانات الإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 7.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 7.8 مليار دولار عن العام السابق 2024.

وجاءت ليبيـا على رأس قائمـة أعلـى دول الاتحـاد الإفريقي اسـتيرادًا من مصـر خلال عام 2025 .

تابعنا على | Linkedin | instagram

وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.5 مليار دولار، يليها الجزائر 1.2 مليار دولار، يليها المغرب 1.1 مليار دولار، يليها السودان 957.1 مليون دولار، يليها تونس 431.3 مليون دولار.

يليها كينيا 330.6 مليون دولار، يليها نيجيريا 213.1 مليون دولار، يليها ساحل العاج 179.5 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا 162.9 مليون دولار، واخيراً الصومال 134.8 مليون دولار بالنسبة لأعلى دول من حيث صادرات مصر لدول الاتحاد الافريقي.

أوضحت بيانات الإحصاء أن أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2025 تتمثل في:

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 633.6 مليون دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 544.4 مليون دولار.

• حديد وصلب بقيمة 528.3 مليون دولار.

• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 517.8 مليون دولار.

• خضر وفواكه بقيمة 491.4 مليون دولار.

• ملح، أحجار وأسمنت 446.4 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى بلغت 2 مليار دولار

على الجانب الآخر، بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.1 مليار دولار عن العام السابق 2024.

حيث تصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديرًا لمصر خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 447.4 مليون دولار، يليها السودان 277.2 مليون دولار، يليها كينيا 264.1 مليون دولار، يليها السنغال 163.7 مليون دولار.

يليها جنوب إفريقيا 147.4 مليون دولار، يليها غينيا 111.6 مليون دولار، يليها المغرب 74.6 مليون دولار، واخيراً ساحل العاج 73.5 مليون دولار لأعلى دول من حيث واردات مصر من دول الاتحاد الافريقي .

وتمثلت أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025 في:

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 470.9 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية بقيمة 323.3 مليون دولار.

• بن وشاي وبهارات بقيمة 292.4 مليون دولار.

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 121.4 مليون دولار.

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 90 مليون دولار.

• حيوانات حية بقيمة 88.9 مليون دولار.

• حبوب وأثـمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 85.5 مليون دولار.

• تبغ بقيمة 78 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى سجلت 191 مليون دولار

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 26.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد الافريقي

استثمارات دول الاتحاد الإفريقي بمصر بلغت 343 مليون دولار

بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 756 مليون دولار خلال نفس الفترة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإحصاء: تراجع التجارة بين مصر وإفريقيا إلى 9.6 مليار دولار في 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.