ضربة الشمس والإجهاد أبرزها: إليكِ نصائح الوقاية من الأمراض المنتشرة خلال الحج

وزير التخطيط: تخصيص 200 مليون جنيه لاستاد النادي المصري الجديد

وزير التخطيط: تخصيص 200 مليون جنيه لاستاد النادي المصري الجديد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 08:55 مساءً - أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد وجه بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي من أجل تسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، وجاءت التوجيهات خلال الجولة التي يقوم بها الوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد لتفقد أعمال تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستعمل على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد من أجل توفير كافة أوجه الدعم لإستاد النادي المصري لما يمثله من أهمية كبيرة لعودة حركة السياحة الرياضية للمحافظة، والنهوض بالمنشآت الرياضية بها.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم أيضا توجيه 100 مليون جنيه من المحافظة لسرعة تنفيذ المشروع لما له أثر كبير في دعم وتنشيط حركة الرياضة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على النهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد الباسلة في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي

رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

