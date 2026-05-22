نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: تخصيص 200 مليون جنيه لاستاد النادي المصري الجديد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 08:55 مساءً - أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد وجه بتخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي من أجل تسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، وجاءت التوجيهات خلال الجولة التي يقوم بها الوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد لتفقد أعمال تنفيذ ستاد النادي المصري الجديد.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستعمل على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد من أجل توفير كافة أوجه الدعم لإستاد النادي المصري لما يمثله من أهمية كبيرة لعودة حركة السياحة الرياضية للمحافظة، والنهوض بالمنشآت الرياضية بها.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أنه تم أيضا توجيه 100 مليون جنيه من المحافظة لسرعة تنفيذ المشروع لما له أثر كبير في دعم وتنشيط حركة الرياضة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن الجولة الميدانية بمحافظة بورسعيد تأتي متسقة مع خطة الحكومة للمتابعة المستمرة وحوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على النهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد الباسلة في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التخطيط: تخصيص 200 مليون جنيه لاستاد النادي المصري الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.