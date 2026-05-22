وزيرا التخطيط والشباب والرياضة يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية بمحافظة بورسعيد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 08:55 مساءً - بدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة تفقدية موسعة بمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري. يشارك في الجولة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.

واستهل الدكتور أحمد رستم جولته بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر ديوان عام المحافظة، تلاه اجتماع موسع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة لإستعراض ومناقشة الرؤى التنموية الخاصة بالإقليم.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الجولة الميدانية تأتي متسقة تماماً مع توجهات الحكومة للمتابعة اللصيقة على أرض الواقع، وضمان توجيه الموارد المالية للمشروعات التي تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية والتنموية الكبيرة التي تحظى بها محافظة بورسعيد في خطط الدولة.

وأوضح د. أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حالياً على الإرتقاء بآليات التخطيط التنموي التشاركي، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تعظيم العائد من المبادرات والبرامج القومية، وبما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تفقد عدد من المشروعات الحيوية ذات الأولوية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد، إلى جانب زيارة منشآت جامعة بورسعيد، ومستشفى جامعة بورسعيد الوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

