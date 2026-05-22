نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لتطوير خدمات الحجز الإلكتروني بأتوبيسات نقل الركاب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 05:01 مساءً - شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ممثلا عن شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، وشركة ترانس آي تي الذراع التكنولوجي لوزارة النقل بهدف التعاون في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء بهدف تطوير الخدمات الرقمية لتلك الشركات.

بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، وكذلك تنفيذ أعمال مركز خدمة العملاء والكول سنتر للحجز والرد على شكاوى العملاء ورفع كفاءة التشغيل والإدارة بها.

وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري واللواء مهندس عمرو ثروت العضو المنتدب التنفيذي لشركة ترانس آي تي.

كما تتضمن الاتفاقية تدريب العاملين بخدمة العملاء وغرف التحكم والسيطرة التابعة لشركات نقل الركاب، والتعاون في تقديم خدمات فنية لاستضافة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى تقديم الحلول التقنية والاستشارات الفنية في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت شركة ترانس آي تي بإعداد دراسات واستشارات فنية لتنفيذ وتركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الأتوبيسات لعد أعداد الركاب، بالتعاون مع شركات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية.

وأكد الوزير خلال مراسم التوقيع علي أهمية التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مختلف قطاعات النقل، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية.

وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة لتنوع وسائل الدفع ما بين شبابيك التذاكر ووسائل الدفع الحديثة عبر الهاتف المحمول والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر لأتوبيسات نقل الركاب بالشركات الثلاثة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لتطوير خدمات الحجز الإلكتروني بأتوبيسات نقل الركاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.