نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 209 آلاف من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 مايو 2026 01:07 مساءً - العربية نت _ انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 209 آلاف خلال الأسبوع الماضي، حيث بقيت عمليات شطب الوظائف عند مستوى منخفض على الرغم من الغموض الاقتصادي.

انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب في أسبوع

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 16 مايو انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب لتصل إلى 209 آلاف.

وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات “فاكت ست” والذين توقعوا تسجيل 213 ألف طلب جديد، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وتُعد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشراً على عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة، ومقياساً فورياً لمدى سلامة سوق العمل.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمالة تاريخياً، يبدو أن سوق العمل بات عالقاً في ما يطلق عليه الاقتصاديون حالة “التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض”. وحافظ هذا الوضع على انخفاض معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل جديدة.

الحرب الإيرانية أدخلت قدراً كبيراً من الضبابية على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بشكل عام

ورغم أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 115 ألف وظيفة جديدة بشكل مفاجئ في أبريل، إلا أن الحرب الإيرانية أدخلت قدراً كبيراً من الضبابية على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل بشكل عام.

إذ لا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي، مغلقاً. ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، قفزت أسعار النفط بأكثر من 50%، وارتفع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.56 دولاراً بعد أن كان أقل من 3 دولارات. وإلى جانب تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة قد تثبط الشركات عن التوظيف.

